اختيار رئيس جديد لمجلس العموم البريطاني

يختار النواب البريطانيون الاثنين رئيسًا جديداً لمجلس العموم، في مناسبة لم تكن تحمل أهمية في الماضي لكنّها باتت حاليًا ذات دلالة بالغة بعد الدور الذي لعبه صاحب هذا المنصب السابق في ملف بريكست.

وترشّح ثمانية نواب للحلول محل، جون بركاو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ببريكست عبر اختيار تعديلات وإدخال اجراءات لأنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي، فيما يقول البعض أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل.

وواجه بركاو اتّهامات بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز في البرلمان أكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه.

ويبدو ليندساي هويل، نائب بركاو منذ العام 2010، الأوفر حظًا للحلول محله. لكن تتنافس كثير من الشخصيات السياسية البارزة كذلك على المنصب.

وكان هويل نائبًا في حزب العمال على مدى 22 عامًا وشغل منصب نائب بركاو منذ العام 2010.

وكان قد رفض مؤخراً تعديلات، كان من شأنها أن تصعّب على بوريس جونسون، رئيس الوزراء إجراء انتخابات عامة، تقررت الآن في 12 كانون الأول/ديسمبر. في مؤشر على أنه قد يتّبع مساراً مختلفًا عن ذاك الذي اتّخذه بركاو.

لكن المرّشح للمنصب البالغ من العمر 62 عامًا، يتفق مع سلفه في انزعاجه من النوّاب الصاخبين، إذ وبّخ في إحدى المرّات الأسكتلنديين القوميين لدندنتهم نشيد الاتحاد الأوروبي في المجلس.

وتعهّد هويل في مقابلة نشرت في صحيفة "صنداي تايمز" بإصلاح ما اعتبر أنه تحوّل إلى "برلمان سام".

وقال "لا أريد أن نعتدي على بعضنا البعض وأعتقد أن علينا الانتهاء من الأمر سريعًا والتأكد من تحوله (مجلس العموم) إلى مكان أهدأ".

مرشحات نساء لمجلس العموم

وتبدو منافسته الأقرب النائبة العمّالية هارييت هارمان، التي قضت أطول مدة كنائبة امرأة في البرلمان البريطاني.

ودخلت مجلس العموم عام 1982، وشغلت منصب نائب زعيم حزب العمال من العام 2007 حتى 2015، كما تزعّمت الحزب مرتين في 2010 و2015 ريثما تم اختيار زعيمه في المرتين.

وتعرف وزيرة العدل السابقة بمواقفها النسوية ولطالما دافعت عن القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية.

وبين المرشحات كذلك، نائبة بركاو الثانية منذ 2013 إليانور لاينغ.

ودخلت المحافظة البالغة من العمر 61 عامًا البرلمان سنة 1997 وسبق أن شغلت منصب المتحدثة باسم الحزب بشأن اسكتلندا.

وبين الشخصيات التي تخوض المنافسة القس السابق في كنيسة إنكلترا والنائب عن حزب العمال حاليًا كريس براينت.

وكان حفل الشراكة المدنية الذي أقامه النائب المثلي جنسيًا والبالغ من العمر 57 عامًا في 2010 الأول من نوعه في البرلمان.

وأعلن بركاو استقالته الخميس من المنصب الذي شغله لعشر سنوات.

وبرز رئيس المجلس الذي شهد على أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات الحادة في البرلمان كشخصية مثيرة للجدل يكرهها أنصار بريكست بينما يشيد بها معارضوه.

وحظيت لقطات جمعتها محطة تلفزيونية ألمانية لبركاو وهو يحاول تهدئة النوّاب الصاخبين بأكثر من مليون مشاهدة. ووصفته صحيفة بلجيكية بدورها بالشخصية التي "لا بديل عنها".

كما أشاد جونسون بحذر، رئيس المجلس المستقيل، معلّقًا على نظرته المتجهمة على وجه الخصوص.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن متوجهًا إلى بركاو "قمتَ بالكثير لإصلاح مجلس العموم وساهمتَ في تعزيز ديموقراطيتنا".

ولن يترشح بركاو في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

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