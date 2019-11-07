شاهد: انهيار مفاجئ لسقف مسرح بيكاديلي في لندن

أدى الانهيار المفاجئ لجزء من السقف في مسرح بيكاديلي في لندن يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى إيقاف عرض مسرحية "موت بائع متجول" من كتابة الروائي والمسرحي الأمريكي آرثر ميلر.

وقامت القوى الأمنية بعملية إجلاء للحاضرين على الفور من صالة العرض. وأسفر سقوط السقف عن وقوع عدد من الإصابات، إلا أنها كانت طفيفة.

هذا وكان تم استدعاء الشرطة في منطقة وستمنستر إلى مسرح "ويست إند" حيث كان الممثل الأمريكي ويندل بيرس يقوم بأداء دور ويللي لومان في المسرحية التي تم انتاجها عام 1949، وتعد من أكثر المسرحيات الأمريكية شهرة.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته عقب وقوع الحادث "الجميع هم خارج المسرح، أصيب عدد قليل من الناس بجروح طفيفة".

وقالت هيئة إطفاء الحرائق فى لندن، إنه تم إجلاء 1100 شخص بعد سقوط جزء من الجبس في السقف.

وقال بيرس، منتج الأفلام ومقدم البرامج الإذاعية والذي اشتهر من خلال المسلسل التلفزيوني "The Wire" في مقطع فيديو مصور نشر عبر تويتر "لم أكن أقصد أن نصل إلى هذا الوضع".

وقدم بيرس اعتذاره للجمهور الذي كان حاضرا أثناء العرض، قائلا "نعتذر ونشعر بالسعادة لعدم إصابة أحد".

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