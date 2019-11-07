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شاهد: موسكو تحيي ذكرى استعراض عسكري تاريخي في الساحة الحمراء

في تقليد تحييه روسيا منذ عام 2003، سار أكثر من أربعة آلاف جندي في استعراض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر. هذا التقليد يقام سنوياً لإحياء الذكرى الثامنة والسبعين لاستعراض 1941 العسكري التاريخي، الذي انطلق لرفع معنويات الجنود السوفييت قبل توجههم إلى الخطوط الأمامية للحرب العالمية الثانية، عندما كانت القوات الألمانية على عتبات موسكو. ويشارك عادة في الاحتفالات، التي برغم طابعها التاريخي يراها الكثير من الجمهور مهمة في الوقت الحالي، قدامى المحاربين من الحرب العالمية الثانية، وطلاب الكليات العسكرية، وأعضاء "الجيش الشاب" والمتطوعين.

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