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مفتي الجمهورية اللبنانية يدعو إلى تشكيل "حكومة اختصاص وكفاءات"

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بقلم:  يورونيوز 
جانب من التظاهرات في بيروت 7 نوفمبر 2019
جانب من التظاهرات في بيروت 7 نوفمبر 2019 -
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رويترز
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دعا مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، اليوم، السبت، المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى تلبية مطالب المتظاهرين وإيقاف الفساد والانتهاء من الدولة الطائفية.

وأضاف المفتي أن بناء الدولة يحتاج الى مصلحين وأصحاب اختصاص وكفاءة وقادة يضعون مصلحة الناس فوق مصالحهم الشخصية، مطالباً "بتنحي السياسة عن الميدان" وإخلائه لأصحاب الاختصاص.

وأكد دريان خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أن "لبنان شهد على حق كل لبناني بالكرامة وشباب وشابات لبنان أكدوا على تمسكهم بقيم العدالة والمساواة والعيش المشترك لبناء دولة قانون"

واستقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري من منصبه، منذ 12 يوماً تحت ضغط الشارع المتظاهر، ولكن حتى الآن لا يزال الرئيس اللبناني، ميشال عون، يجري مشاروات بهدف تشكيل حكومة جديدة.