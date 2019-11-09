لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

شاهد: في سن 82 عاما.. أول بريطاني يقطع مليون ميل بدراجته

 محادثة
بقلم:   رشيد سعيد قرني 
الدراج البريطاني روس مانتل
الدراج البريطاني روس مانتل -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تمكن متقاعد بريطاني يبلغ من العمر 82 عاماً من قطع مسافة مليون ميل (1.6 مليون كم) في حياته بدراجته الهوائية، ليصبح أول شخص في بريطانيا يقطع هذه المسافة.

روس مانتل الذي بدأ قصته مع الدراجة قبل 67 عاماً في العام 1952 سجل كل رحلاته على دراجته الهوائية حين تحصل على أول دراجة له من نوع Coventry Eagle.

المتقاعد قطع الخميس حوالي 8 كيلومترات بين منزله في ألدرشوت والمقهى الواقع في ميتشيت بالقرب من لندن لبلوغ الكيلومتر المليون وسط احتفال متميز.

وتمكن مانتل من بلوغ هذا الإنجاز من خلال استخدام دراجته في قطع المسافات القصيرة ما بين منزله ومقر عمله وكذلك المشاركة في بعض السباقات الصغيرة في أوروبا وأمريكا.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

واعترف مانتل بأنه غير قادر على ركوب الدراجة كما كان الحال في السابق بسبب تقدمه في السن، غير أنه لا يزال يقطع ما بين 25 إلى 30 ميلاً (40 إلى 48 كم) في كل يومين.