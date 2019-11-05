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اليمن

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توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تقاسم السلطة

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بقلم:  يورونيوز 
صورة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتوسط أحد شوارع عدن - 2019/11/05
صورة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتوسط أحد شوارع عدن - 2019/11/05 -
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فواز سلمان/رويترز
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أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا في العاصمة السعودية الرياض، يقضي بتقاسم السلطة وإنهاء النزاع في جنوب البلاد.

وفي كلمة مباشرة نقلها التلفزيون السعودي الرسمي، قال بن سلمان إن التوقيع على اتفاق الرياض يعتبر خطوة إلى الأمام، باتجاه الحل السياسي لإنهاء الحرب اليمنية، ورأب الصدع بين اليمنيين.

وأشاد محمد بن سلمان بالدور الإماراتي في إنجاز اتفاق الرياض، الذي حضره أيضا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وينص الاتفاق على عودة الحكومة الشرعية في غضون 7 أيام إلى عدن، ودمج الفصائل المسلحة والقوات شبه العسكرية في القوات اليمنية، تحت إشراف وزارة الدفاع اليمنية. كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة يمنية جديدة خلال ثلاثين يوما، ثم تؤدي تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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