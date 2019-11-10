تصدر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بحصده 122 مقعداً يليه حزب المحافظين بـ85 مقعداً.

وطبقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية بعد إحصاء 80% من أصوات الناخبين، لن يتمكن الاشتراكيون من تحقيق الأغلبية البرلمانية التي تمنحهم حق تشكيل حكومة دون ائتلاف.

وضاعف حزب فوكس اليميني المتطرف حصته البرلمانية بالفوز بـ53 مقعداً صعودا من 24 مقعداً فاز بهم خلال الانتخابات السابقة.

وفاز حزب بوديموس اليساري بـ24 مقعداً بينما حقق حزب سيودادانوس الذي يمثل يمين الوسط 10 مقاعد من إجمالي 350 مقعداَ بالبرلمان.

واقترع الإسبان اليوم الأحد للمرّة الرابعة في أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرّف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية للإقليم.

وعند الساعة 17,00 ت غ بلغت نسبة المشاركة 56,9 بالمئة، أي أقل بنحو أربع نقاط مقارنة بالتوقيت نفسه في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 28 نيسان/أبريل.

وبعد ستّة أشهر من انتخابات تشريعية فاز فيها من دون الحصول على غالبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضا واضحا من أجل وضع حدّ لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ نحو أربع سنوات.

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