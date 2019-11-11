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شاهد: يوميات الغضب العراقي.. اشتباكات وسط بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن

تواصلت أمس الأحد في بغداد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين المناهضين للحكومة. وقد وُضعت حواجز خرسانية وسط العاصمة، في محاولة لإعاقة ومنع تحركات المحتجين، بعد يوم واحد من طرد المتظاهرين من ثلاثة جسور كبيرة، في عملية أمنية أسفرت عن مقتل ستة من المحتجين وخلفت أكثر من 100 جريح. ومنذ بدء الاضطرابات الشهر الماضي، بلغت حصيلة القتلى حتى الآن أكثر من 260 متظاهرا قضوا على أيدي قوات الأمن. هذه الاحتجاجات الشعبية التي تحرّكها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد تستهدف الطبقة السياسية بأكملها، وتدعو إلى إصلاح النظام الطائفي الذي أنشئ بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

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