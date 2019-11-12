القضاء الأوروبي يلزم إسرائيل بذكر مصدر منتجاتها التي تدخل السوق الأوروبية

رفضت اسرائيل الثلاثاء "بشدة" قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية الذي قضى بوجوب ذكر المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوضيح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

القرار الأوروبي

وكان القضاء الأوروبي قد ألزم في وقت سابق الثلاثاء إسرائيل بذكر مصدر بضائعها التي تدخل الأسواق الأوروبية آتية من مستوطنات الضفة الغربية. وقد صدر الحكم تعقيبا على قرار مطعون به صدر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.

واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية. وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 "مذكرة تفسيرية" حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.

وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد".

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ذكر المنشأ هو "إجراء تمييزي" تقول المنظمات اليهودية

وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا قد ندد بقرار الوزارة باعتباره إجراء "تمييزيا"، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل الذي يندد المجلس به باعتباره نابعا عن "كراهية" لإسرائيل. وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساغو للنبيذ الكوشر طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.

وأخذت المحكمة الأوروبية برأي المدعي العام المؤيد لإدراج مثل هذه الإشارة على البضائع. ورأى المدعي العام أنه إلى المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن "الاعتبارات الأخلاقية" أيضا يمكن أن "تؤثر على خيار المستهلكين".

ترحيب فلسطيني بالقرار

وقد رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

ودعا في بيان "جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة" على ذلك، وبحظر المنتجات المصنعة في المستوطنات من الأسواق الدولية.