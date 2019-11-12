الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يخضع لعملية جراحية في الدماغ إثر تعرضه لنزيف

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الى المستشفى أمس الإثنين، حيث يتوقع أن يخضع لعملية جراحية في الرأس بعد سقوطه عدة مرات في الاسابيع السابقة، وفق ما أعلن مركز كارتر.

وقال المركز في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 95 عاما، تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي لإجراء عملية، لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير، مضيفا أن العملية ستجرى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الرئيس الأمريكي الأسبق يرتاح بشكل ملائم، وزوجته روزالين الى جانبه. وكان كارتر قد نقل سابقا الى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض، أصيب به بعد سقوطه في شهر تشرين الاول/أكتوبر.

وجيمي كارتر الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981، جرح رأسه في حادث سقوط أيضا بداية هذا الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية"، وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على رأسه.

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