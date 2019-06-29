ترامب يرد على تشكيك الرئيس السابق جيمي كارتر بشرعيته ويصفه بالرئيس المريع

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، خلال مؤتمر صحفي عن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ووصفه بالرئيس المريع.

وعلق ترامب خلال مؤتمر صحفي في مدينة اوساكا اليابانية عقب انتهاء أشغال قمة مجموعة العشرين، على تصريحات سابقة أدلى بها جيمي كارتر والذي قال بأن "ترامب أصبح رئيسا بسبب التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وشكك بشرعيته الدستورية وأن حزبه الجمهوري قد "زبله" على حد وصف كارتر.

وقال ترامب " جيمي كارتر هو رجل طيب، لكنه كان رئيسا مريعا، هو ديمقراطي وهو هذا امر بديهي منه، هو وفي للديمقراطيين وأعتقد أنه يجب أن تكون كذلك" مضيفا "لكن كما يعلم الجميع فزت بالانتخابات ليس بسبب روسيا وليس بسبب أي شخص أخر بل بسببي أنا".

جيمي كارتر هو رجل طيب، لكنه كان مريعا هو ديمقراطي وهو هذا امر بديهي منه، هو وفي للديمقراطيين وأعتقد أنه يجب أن تكون كذلك لكن كما يعلم الجميع فزت بالانتخابات ليس بسبب روسيا وليس بسبب أي شخص أخر بل بسببي أنا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

جيمي كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين عام 1977 و1981.

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