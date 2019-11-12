توقيف ثلاثة جهاديين للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء غرب المانيا

أعلنت نيابة فرانكفورت، أن ثلاثة جهاديين مفترضين في ألمانيا تم إيقافهم اليوم للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات في غرب البلاد.

وقالت النيابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الرجال الثلاثة من حملة أفكار تنظيم الدولة الإسلامية متهمون بـ"القيام بتحضيرات لارتكاب اعتداء دوافعه دينية عبر استخدام متفجرات أو أسلحة نارية لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وكان يفترض أن ينفذ الاعتداء في غرب البلاد في منطقتي راين وماين.

وتستند النيابة إلى بيانات ووثائق ضبطت في منازلهم و"مواد قد تستخدم في صناعة متفجرات" عثر عليها بعد مداهمة شارك فيها 170 محققا.

وتشتبه النيابة في أن يكون ألماني من أصل مقدوني ويبلغ 24 عاما وراء هذا المخطط، وأن يكون اشترى هذه المواد وسعى للحصول على أسلحة عبر الانترنت.

وشريكا الشاب هما تركيان أحدهما في الـ21 من عمره وآخر يبلغ 22 عاما. وسيمثل الثلاثة اليوم الثلاثاء أمام قاض الذي سيتخذ قرار سجنهم.

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