قدّم دارا خسروشاهي المدير التنفيذي لشركة أوبر اعتذاره، لوصفه اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي بأنه "خطأ"، مشبها إياه بحادث سيارة. وكتب خسروشاهي على تويتر قائلا: "لا يوجد تسامح أو نسيان لما حصل لجمال خاشقجي، وأنا لم أكن مصيبا حين وصفت ما جرى بأنه خطأ". وبذلك يتراجع دارا عن تعليقات وردت في حديث أدلى به لموقع أكسيوس.

وأضاف دارا القول: "قلت شيئا في تلك اللحظة لا أومن به. مساهمونا يعرفون وجهات نظري هنا منذ زمن طويل، وأنا آسف أني لم أكن بهذا الوضوح مع أكسيوس".

تعليقات تثير الضجة

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبر سابقا أنّ جريمة قتل الصحافي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم، ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت دون علمه.

وتُعدّ السعودية من خلال صندوقها السيادي للاستثمارات العامة خامس أكبر حامل أسهم في شركة أوبر، كما أن مدير الصندوق ياسر الرميان عضو في مجلس ادارة الشركة.

وقال خسروشاهي الأحد في المقابلة حول الجريمة: "أعتقد أن الحكومة قالت إنها ارتكبت خطأ"، مشبهّا ما جرى بحادث مميت لسيارة أوبر للقيادة الذاتية، أدى الى مقتل أحد المشاة في آذار/مارس 2018.

وقال خسروشاهي بعد أن سأله صحافي أكسيوس عن هذه المقارنة بين عملية اغتيال وحادث مروري: "أعتقد أن الناس يرتكبون أخطاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن مسامحتهم أبدا".

وأكد الصحافي أن المدير التنفيذي اتصل به بعد وقت قصير على اجراء المقابلة، للإعراب عن أسفه حول اللغة التي استعملها فيما يتعلق بجريمة خاشقجي، إذ أحدثت تعليقات رئيس أوبر ضجة في الولايات المتحدة.

"سخرية مريضة"

وأشارت كارين عطية الصحافية في واشنطن بوست، التي عملت مع خاشقجي قبل مقتله، الى "السخرية المريضة والحزينة" لمقارنة خسروشاهي بين "جريمة قتل انسان وخلل تقني ارتكبته أوبر".

وقالت عطية على تويتر إن خاشقجي لم يكن يملك سيارة عند وصوله الى الولايات المتحدة واستخدم خدمة أوبر للتنقل، لكنها اتهمت الشركة بإعطاء قيمة أكبر للمال السعودي أكثر من حياة انسان، وتساءلت عن سبب الإبقاء على مسؤول سعودي في مجلس ادارتها.

وأضافت كارين عطية على تويتر قولها: "إذا قتل أحد المساهمين الرئيسيين في أوبر أحدا ما فإن الأمر ليس بذي أهمية حقا. ممثل نظام قاتل يمكن أن يحتفظ بمقعد في مجلس الإدارة".

مستثمر كبير

وقلّل خسروشاهي من أهمية السعودية في شركة أوبر وقال: "إنهم كأي حامل آخر للاسهم" يستثمرون في شركة مطروحة للاكتتاب العام، و"هم مستثمر كبير كما يمكن أن تكون أنت مستثمرا كبيرا".

وتم طرح أسهم أوبر للاكتتاب العام في شهر أيار/مايو، لكن البداية كانت مخيبة للمستثمرين، حيث انخفض سعر السهم إلى 27 دولارا الاثنين مقارنة مع سعر الطرح الأولي الذي بلغ 42 دولارا.

وأظهرت وثائق الجمعة أن المدير التنفيذي السابق والمؤسس الشريك للشركة ترافيس كالانيك باع 21% من أسهمه مقابل نحو 547 مليون دولار.

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