نظم عدد من الأشخاص في سان فرانسيسكو مظاهرة على رصيف محطة للقطارات السريعة، احتجاجا على اعتقال أمريكي من أصل إفريقي الأسبوع الماضي على يد شرطي أبيض لتناوله شطيرة بينما كان ينتظر القطار.

وتداول مستخدمو الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي يصور إمساك الشرطي بالمواطن المدعو ستيف فوستر، والمشادة الكلامية التي دارت بينهما، وتمت إعادة نشر الشريط المصور على موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمو الموقعيْن سبب استهداف الشرطي للرجل لأنه أسود البشرة.

وبحسب مسؤولين في شبكة الخطوط السريعة للقطارات في سان فرانسيسكو فإن الأكل ممنوع، داخل منشآت منظومة النقل استنادا إلى قوانين ولاية كاليفورنيا، وذلك رغم أن الرجل المعتقل ومسافرين آخرين كانوا إلى جانبه قد صرّحوا للشرطي بأن المسافرين يأكلون دائما في المحطة.

ويظهر الشرطي في الفيديو وهو يخاطب الرجل وهو يعلمه بأنه ينتهك قانون ولاية كاليفورنيا لأنه يتناول أكلا في المكان الذي يقف فيه. وفيما كان الرجل يحتج، كان الشرطي يهدده بالسجن.

واعترض فوستر على محاولة اعتقاله، رافضا أن يزجّ به في السجن لأجل تناول شطيرة، فأجابه الشرطي بأن الاعتقال سيكون بسبب مقاومة عملية الإيقاف. وفي شريط مصور آخر ظهر العديد من عناصر الشرطة يقودون فوستر وهو مكبّل اليدين.

وفي يوم السبت من نهاية الأسبوع الماضي، نظم متظاهرون داخل المحطة التابعة لمنظومة النقل، التي جرت فيها عملية اعتقال فوست، احتجاجا تحت عنوان: "كل هنا".

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من اللقطات المصورة، وعلق المستخدم قاسم رشيد على صفحة حسابه في تويتر قائلا، إن العقوبة لا تتعدى في أسوء الحالات دفع غرامة مالية وهي مع ذلك خيار غبي. وختم رشيد بالقول: "الحمد لله أنه لم يصب بجروح أو يقتل".

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