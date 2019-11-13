رئيس بوليفيا ينشر صورة تثير موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي

نشر الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، صورة على تويتر، وهو يفترش الأرض كمشرد، ومغطى بلحاف قديم، في مكان يبدو غريبا، بعد أن لجأ إلى المكسيك.

وأضاف عليها تعليقا:

"لقد كانت هذه أول ليلة لي بعد مغادرة الرئاسة مجبرا، بعدج انقلاب ميسا وكاماتشو بمساعدة الجيش". وأضاف "هكذا تذكرت أوقات القيادة.. أنا ممتن للغاية لأشقائي من اتحادات كوتشابامبا لتوفير الأمن والرعاية".

وقد أثارت هذه الصورة موجة من ردود الفعل المختلفة والساخرة، وقام بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بتركيب صور أخرى عليها. نستعرض لكم بعضا من ردود الأفعال:

وكان موراليس الذي قدم استقالته الأحد بعد تخلي الجيش عنه، ووصل إلى المكسيك الثلاثاء حيث حصل على اللجوء السياسي.

وكتب في تغريدة سابقة"أيها الاشقاء والشقيقات، أنا أغادر الى المكسيك" مضيفا "أشعر بالأسى لمغادرة البلاد لاسباب سياسية لكنني سأعود قريبا بقوة وطاقة أكبر".

ووجد موراليس نفسه معزولاً بشكل متزايد فيما تسارعت الازمة فجأة في بوليفيا حيث يشل إضراب عام وتظاهرات البلاد منذ ثلاثة أسابيع.

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