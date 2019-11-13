السلطات البولندية تحبط مخططا لهجوم يستهدف المسلمين

أعلنت أجهزة الأمن البولندية الأربعاء توقيف "مجموعة متطرفة" يشتبه بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالقنابل والأسلحة النارية ضد مسلمين.

وقال ستانسلاو زارين من جهاز الأمن الداخلي البولندي لفرانس برس إن السلطات أوقفت المشتبه بهما في وارسو ومدينة شتشين (شمال غرب).

وتمت مصادرة مواد كيميائية كانت بحوزتهما يمكن استخدامها لصناعة كميات كبيرة من المتفجرات بعدما تم تفتيش مواقع في وسط وجنوب وشمال غرب البلاد.

وجاء في بيان الوكالة أن "عمليات التوقيف جاءت ثمرة جمع المواد الاستخباراتية الذي قام به جهاز الأمن الداخلي بشأن جماعة متطرفة كان هدفها ترهيب" المسلمين في بولندا.

وقال زارين إن "هذه أول عمليتي توقيف لأعضاء في هذه المجموعة التي كانت تعد لتنفيذ أعمال عنف في بولندا".

ورغم أنه لم يسم الجماعة المتورطة في المخطط ولم يعط تفاصيل بشأن مخططاتها إلا أنه أكد بأنها استوحت الفكرة من الهجمات التي نفّذها يمينيون متطرفون على غرار النروجي اندرس بريفيك والأسترالي برينتون تارانت.

واستخدم بريفيك شاحنة مفخخة ومن ثم مسدسات لقتل 77 شخصًا معظمهم من الشباب في النروج في تموز/يوليو 2011.

وأما تارانت، فقتل وجرح عشرات المسلمين في هجوم استهدف مسجدين في نيوزيلندا في آذار/مارس العام الجاري.

وهناك نحو 20 ألف مسلم في بولندا التي تعد 38 مليون نسمة، معظمهم من الكاثوليك.

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