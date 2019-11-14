روسيا تنشئ قاعدة عسكرية في القامشلي بشمال شرق سوريا

أعلن الجيش الروسي اليوم الخميس أنه نشر في قاعدة عسكرية مروحيات وصواريخ أرض جو في القامشلي بشمال شرق سوريا، المنطقة التي كان يتمركز فيها الأمريكيون من قبل.

وقال قائد القاعدة الكومندان تيمور خجاييف لوكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"، إن هذه القاعدة التي تسمى رسميا "مكتب القيادة الجوية" ستنظم "عمليات تحليق متواصلة، لحماية الأراضي والدفاع عنها".

وأضاف أن العديد من المروحيات القتالية وصلت إلى القاعدة، موضحا أنها ستقدم الدعم للشرطة العسكرية الروسية التي تقوم بدوريات مشتركة مع الجيش التركي في هذا القطاع.

وبثت قناة التلفزيون الروسية "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع، لقطات لوصول المروحيات الثلاث إلى القامشلي، يظهر فيها أيضا النظام الدفاعي المضاد للطائرات "بانتسير".

وقبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر سحبها، كانت القوات الأمريكية منتشرة في القامشلي التي تقع على الحدود مع تركيا وتعد أكبر مدينة كردية في شمال شرق سوريا.

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