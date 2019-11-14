شاهد: تايلاند تحبط تهريب 176 كيلوغراماً من مخدر الميثامفيتامين إلى اليابان

قالت الشرطة اليوم الخميس (14 نوفمبر) إن السلطات التايلاندية أحبطت عملية تهريب 176 كيلوغراماً من مخدر الميثامفيتامين إلى اليابان، كانت مخبأة في أجهزة كهربائية .

واكتشف ضباط في مطار سوفارنابومي في بانكوك يوم الثلاثاء، 36 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين داخل أجهزة كهربائية، في الشحن الجوي المتجه إلى اليابان.

وقامت الشرطة بتتبع الشحنة إلى المستودع، وعند مداهمته عثرت على 140 كيلوغراماً أخرى داخل إطارات 10 أجهزة رياضية.

تم القبض على أحد المشتبه بهم وتقول الشرطة إن التحقيق مع شبكة التهريب متواصل.

تُعد تايلاند طريقًا رئيسيًا لتهريب "مخدر الميثامفيتامين" المصنوع في ولايتي شان وكاشين في ميانمار.

وقد توسعت سوق مخدر الميثامفيتامين بمعدل ينذر بالخطر،إذ ارتفعت عملية ضبطه بأكثر من عشرة أضعاف على مدار العامين الماضيين ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تجارة الميثامفيتامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها بلغت قيمتها 61.4 مليار دولار في العام 2018 ، بزيادة 15 مليار دولار قبل خمس سنوات.

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