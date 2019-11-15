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اليابان

شاهد: إمبراطور اليابان يقضي ليلة مع " إلهة الشمس"

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بقلم:   Ahmed Gannouni 
شاهد: إمبراطور اليابان يقضي ليلة مع " إلهة الشمس"
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بزي تقليدي أبيض، وفي غرفة خشبية، بدأ الإمبراطور الياباني الجديد تأدية آخر طقوس تسلم السلطة.

حيث قضى ليلة كاملة مع إلهة الشمس يكوم مرفوقا بفتاتين فقط من المعبد، تحضرن 32 طبقا لإلهة الشمس من أوراق البلوط، ثم الصلاة من أجل السلام في اليابان

وتقول الأسطورة القديمة إن الإمبراطور ينحدر من نسل إلهة الشمس، ويتوجب على ناروهيتو القيام بعدة طقوس ليخلف والده أكيهيتو الذي تخلى عن العرش، ولكن يعد هذا الطقس أكثرها ارتباطا بالعقيدة.

طقس أثار عديد الانتقادات، فهو يعد خلطا بين الدين والسياسة وهو ما يمنعه الدستور الياباني، كما تكلف هذه الطقوس أموالا كثيرة من خزانة الدولة.

ويعد هذا الطقس الأخير الذي يتوجب على ناروهيتو القيام بها ليكون إمبراطورا لليابان، ولكن سبقتها طقوس أخرى تعرفوا عليها:

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