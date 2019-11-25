رحلة عن الفن الرقمي في طوكيو

المشهد الفني في طوكيو، مفعمٌ بالحيوية والنشاط. مثالي للأشخاص الباحثين عن أفكار مختلفة في العاصمة اليابانية مترامية الأطراف.

خلال جولة لـ"مارتا برامبيلا" مراسلة يورونيوز، التقت فيها بالفنانة اليابانية "لي"، التي وجدت عالمها بالرسم على الجدران، وابتكرت شخصيتها الرئيسية لأعمالها، وهي "LUV"، وحشٌ صغير، مستوحى منها.

وعن بداياتها في فن الشارع قالت "لي": "العالم الذي في رأسي كبير جداً، اعتقد أن الجدار هو المكان الأنسب للتعبير عن أفكاري".

وتعمقنا في جولتنا بمجموعة الفنانين "تيم لاب"، الذين يهدفون إلى إلغاء الحدود بين الفن والجمهور. وعن ذلك قال "تاكاشي كودو": "نحن نعتقد أن الفن والإبداع شيء لايمكن تفسيره بالكلمات، ولكنه أشبه بالوجود داخل الفن".

ثم دخلنا إلى "مبنى موري - متحف ديجيتال آرت" في أودايبا، إحدى ضواحي طوكيو. حيث يمتزج الفن مع التكنولوجيا المتطورة.

كما أن فريق تيم لاب، في طوكيو، أنشأ (بورديرليس و بلانيتس).

وقال "تاكاشي كودو": "هنا في بورديرليس، البعض يحتار والبعض الآخر يبدي دهشة. وهناك أيضاً من يلتقط صوراً لوضعها على "إنستغرام". نحن لا نفرض أي شيء. لا توجد إجابات صحيحة: مثل الحياة". "أما عن بلانيتيس، أنت تخلع حذائَك، لتصبح حافي القدمين. وتعيش تجربة غير عادية. مايجعلك تكتشف شيئاً من الحياة الحقيقية".

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