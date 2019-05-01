بالصور: إمبراطور اليابان أكيهيتو...مسيرة في السلطة استمرت ثلاثة عقود

أكيهيتو، هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية. وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام.

والده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، يعتبر إلها حيا حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة.

ولعب الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو التي تزوجها منذ 60 عاما وهي أول امرأة من الشعب تتزوج وريث إمبراطوري دورا نشطا كرمز للمصالحة والسلامة والديمقراطية.

وسعى أكيهيتو خلال فترة حكمه إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة والتواصل مع المواطنين بمن فيهم المهمشون في المجتمع.

... New Gallery 2019/4/30 الإمبراطور سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2752 height 1916 في العام 2005، زار الإمبراطور جزيرة سايبان موقع معركة في الحرب العالمية الثانية في الفترة من 15 يونيو إلى 9 يوليو 1944 رفقة الإمبراطورة ميشيكو وقدما الصلوات والزهور في العديد من النصب التذكارية إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1893 height 1283 في 6 سبتمبر/ كانون الأول 2006، احتفل الإمبراطور بمولد حفيده الأول ، الأمير هيساهيتو الطفل الثالث لابن الإمبراطور الأصغر إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2500 height 1727 أكيهيتوالبالغ من العمر 85 عاما هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2392 على عكس الملوك الدستوريين الآخرين، يتم تعريف وظيفته على أنها تمثيلية تمامًا ومراسمية بطبيعتها، حتى بدون دور اسمي في الحكومة إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3400 height 2240 بعد زلزال توهوكو وتسونامي 2011 وأزمة فوكوشيما النووية، قام الإمبراطور بظهور متلفز تاريخي حث فيه شعبه على عدم التخلي عن الأمل ومساعدة بعضهم البعض إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2200 height 1402 إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو اجنمع الإمبراطور وزوجته بكبار شخصيات العالم الحديث مثل الأميرة ديانا والدة الأمير هاري originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1771 height 1390 لم يحدث تنازل في العائلة الإمبراطورية منذ الإمبراطور كوكاكو في عام 1817 لم يحدث تنازل في العائلة الإمبراطورية منذ الإمبراطور كوكاكو في عام 1817 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3500 height 2214 إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 3000 height 1969 إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2646 height 1845 إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2048 height 1425 إمبراطور اليابان أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 2718 height 1984

وأكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية. وأعلن تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري المخصص لتمجيد إلهة الشمس أماتيراسو أوميكامي، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.

وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني وهو يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض حاملا السلسلة فيما حمل شخص آخر السيف. وقال التلفزيون الياباني إن ولي العهد ناروهيتو سيجري مراسم مماثلة.

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