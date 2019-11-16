فيلم "جوكر" يدخل التاريخ ويحقق رقما قياسيا

فيلم "جوكر" من تجسيد الممثل يواكين فينكس يقترب من تسجيل رقم تاريخي في شباك التذاكر ليصبح أو فيلم مصنف ”للكبار فقط“ يتجاوز حاجز المليار دولار.

وبلغت إيرادات الفيلم حتى اللحظة 999 مليون دولار عالميا، لكن من المتوقع أن يكسر حاجز المليار دولار خلال الساعات المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة "وورنر براذرز" عن بداية قصة "جوكر" العدود اللدود للبطل الخارق "باتمان" أو "الرجل الوطواط".

ويجسد فينكس في الفيلم دور رجل مريض نفسيا يتحول تدريجيا إلى مجرم مهووس بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ولاقى الفيلم المقتبس من الكتب المصورة استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.

ووفقا لمجلة فوربس فإن الفيلم يعد الأعلى ربحا على الإطلاق بين أفلام الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لم تتجاوز 60 مليون دولار.

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