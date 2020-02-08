شاهد: التحضيرات على قدم وساق لحفل النسخة الـ 92 لتوزيع جوائز الأوسكار

يسابق المشرفون على تنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الزمن لضبط جميع الترتيبات وإنجاح النسخة الـ 92 التي ستكون دون شك شيقة حيث تمّ وضع اللمسات الأخيرة للحدث الضخم الذي سيحتضنه مسرح دولبي بلوس أنجليس في الـ 9 من هذا الشهر.

تكاليف الحفل

وللمرة الثالثة في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار سيتم تقديم الحفل دون مقدم. وسيتم بث حفل توزيع الجوائز على الهواء مباشرة على شبكة تلفزيون "أي بي سي" الأمريكية، كما ستتناقل مئات التلفزيونات عبر العالم هذا البث. وحسب الأرقام التي تناولتها وسائل الإعلام فقد تجاوزت تكاليف حفل الأوسكار لهذا العام الـ 50 مليون دولار موزعة كالتالي:

44 مليون دولار تكلفة حفل جوائز الأوسكار.

10 ملايين دولار تكلفة الفستان الواحد لنجمات الصف الأول خلال الحفل.

2.6 مليون دولار تكلفة إعلان مدته 30 ثانية خلال الفواصل التجارية للحفل.

24.7 ألف دولار تكلفة السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار التي تبلغ مساحتها أكثر من 5 آلاف متر.

400 دولار القيمة الحالية لتمثال أوسكار المطلي بالذهب.

تكريم كوبي براينت

وكشف القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار أنه سيتمّ تكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم طائرة، وسيأتي التكريم خلال البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم:

فورد ضد فيراري

الأيرلندي

جوجو الأرنب

جوكر

امرأة صغيرة

قصة زواج

1917

حدث ذات مرة في هوليود

طفيلي

يذكر أن فيلم "جوكر" تصدر ترشيحات جوائز الأوسكار في 11 فئة، تلاه فيلم "الأيرلندي" وفيلم "1917" وفيلم "حدث مرة في هوليود". كما ضمت قائمة الترشيحات فيلمان سوريان هما: "إلى سما" للمخرجة وعد الخطيب، و"الكهف" للمخرج فراس فياض في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

ويتنافس على جائزة أفضل ممثل:

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة:

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويغر

شارليز ثيرون

ويتنافس على جائزة أفضل مخرج

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

ويتنافس على جائزة أفضل سيناريو أصلي:

أخرجوا السكاكين

قصة زواج

1917

حدث ذات مرة في هوليود

طفيلي

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي

كوربوس كريستي من بولندا

هوني لاند من شمال مقدونيا

البؤساء من فرنسا

الألم والمجد من اسبانيا

طفيلي من كوريا الجنوبية

ويتنافس على جائزة أفضل مؤثرات بصرية:

المنتقمون: نهاية اللعبة

الأيرلندي

الأسد الملك

1917

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم في مجال الرسوم المتحركة

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