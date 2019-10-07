فيلم "الجوكر" يحقق إيرادات تصل إلى 93.5 مليون دولار في أمريكا

تصدر فيلم "الجوكر" مطلع الأسبوع الماضي إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، وصلت إلى 93.5 مليون دولار.

وتم افتتاح الفيلم في دور السينما في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي، وهو أول فيلم تكون فيه شخصية الجوكر، التي ظهرت سابقاً في سلسة أفلاك باتمان الشهير، هي الشخصية الرائدة وفي بغياب شخصية باتمان.

يحكي الفيلم قصة ممثل كوميدي غير ناجح، يعاني من مشاكل وضغوط نفسية، اقتحم عالم الجريمة والفوضى في مدينة جوثام.

الفيلم من بطولة "خواكين فينيكس" في دور آرثر فليك (شخصية الجوكر) وهو كوميدي فقير يعاني من مرض عقلي يتجاهله المجتمع، ويصبح مجرماً.

واستعد فينيكس للفيلم بخسارة عدة كيلوغرامات من وزنه، كما تمرن على أداء ضحكته الشهيرة من خلال أشرطة فيديو لأشخاص يعانون من الضحك المرضي.

تميز الممثل الأمريكي فينيكس بالتفرد بشخصية جوكر حيث أنه لم يقم بتقليد الممثلين السابقين المجسدين للشخصية، فبدلاً من ذلك، قام بقراءة كتاب عن الاغتيالات السياسية حتى يتمكن من فهم دوافع القتل. وحتى يتمكن من تقمص وأداء دور "جوكر" ببراعة.

ويشارك فينيكس البطولة كل من زازي بيتز، بدور صوفي دوموند (أم عازبة) في دور حبيبة أرثر وروبرت دي نيرو، في دور موراي فرانكلين وفرانسيس كونروي، في دور بيني فليك (والدة آرثر) وأخرج الفيلم تود فيلبس.

وأدى صعود فيلم جوكر إلى تراجع إيرادات فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 12 مليون دولار. وفيلم الدراما "داونتاون ابي" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار. أما فيلم الجريمة والدراما "المحتالات" فتحول من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

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