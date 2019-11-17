روحاني: "يجب ألا نسمح بانفلات الأمن" في مواجهة "أعمال الشغب"

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد ان الدولة "يجب ألا تسمح بانفلات الامن" في مواجهة "اعمال الشغب" التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ مساء الجمعة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب بيان للرئاسة إن "التعبير عن الاستياء هو حق، لكن التعبير شيء واعمال الشغب شيء آخر".

واضاف "يجب ألا نسمح بانفلات الأمن في المجتمع".

وقتل شخصان على الأقل هما شرطي ومدني في إيران خلال تظاهرات عنيفة ضد رفع أسعار الوقود الذي أعلنته الحكومة الجمعة.

وفي هذا الصدد، أوضح روحاني أمام الوزراء أنه لم يكن أمام الدولة حل آخر لمساعدة "العائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني جراء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات" الأميركية التي فرضت على طهران.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر.