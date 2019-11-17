شاهد: فوضى أمام الحرم الجامعي في هونغ كونغ

ظلت النيران مشتعلة على عتبة جامعة الفنون التطبيقية بهونغ كونغ حتى الساعات الأولى من صباح الأحد حيث قام المتظاهرون بإلقاء القنابل الحارقة وردت الشرطة بالغازات المسيلة للدموع في أحد المشاهد الأكثر إثارة منذ 5 أشهر من الاحتجاجات.

وقام آلاف الطلاب والناشطين بوضع متاريس أمام الحرم الجامعي، كما قاموا بتخزين قنابل حارقة وأقواس ورماح وسهام وغيرها من الأسلحة البدائية التي يستخدمها المتظاهرون ضد قوات مكافحة الشغب.

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