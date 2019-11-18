جولة نهرية في أوساكا اليابانية حيث الابتكار والأصالة والفنون الحية

في هذه الحلقة الجديدة من اكتشف اليابان تصحبكم يورونيوز في جولة في مدينة تجمع الإبداع والأصالة وثقافة الفنون الحديثة، أوساكا.

أوساكا هي ثاني أكبر مدن اليابان. خليط متكامل من الإبتكار والتقاليد. محطة لا يمكن تفويتها في أي رحلة إلى اليابان.

إذاً نحن اليوم هنا، حيث قررنا استكشاف المدينة بطريقة غير مألوفة وفريدة، سنأخذ قارباً يجول بنا ودليلنا في الرحلة سيكون كابتن هيرومي.

يقول لنا دليلنا كابتن هيرومي إن القارب الذي سنستقله يقوم برحلات على مدار أيام السنة، وتستغرق الرحلة على متنه ساعة أو ساعتين، وكل كل المواقع الملفتة في المدينة يمكن مشاهدتها من هذا المنظور.

يضيف كابتن هيرومي قائلاً: "لأوساكا أوجه مختلفة، وعندما تراها من النهر ستُكون نظرة شاملة عن المدينة. هناك مسارات عدة للاستكشاف، لكن الأفضل هو هذا، حيث تستطيع بسلوكه مشاهدة عمارة أوساكا الحديثة والجسور، وكذلك مشاهدة الفن والحركة اللذين تشتهر بهما أحياء أوساكا كحي دوتونبوري".

في طريق رحلتنا، نتوقف في نقطتين مختلفتين للاستمتاع بسحر هذه المدينة النابضة بالحياة.

المحطة الأولى

محطتنا الأولى هي نيبونباشي، إحدى أشهر أحياء المدينة ومملكة لثقافة البوب، وهي منطقة يجب الذهاب إليها بحال كنت من محبي الرسوم المتحركة، ألعاب الفيديو وفن المانغا والكوسبلاي.

الكوسبلاي هو التنكر كشخصية من شخصيات الأفلام أو الكتب أو المانجا.

في مراكز التنكر بإمكان الناس أن تلتقي وتلتقط الصور عندما يتنكر الجميع وتستمتع بوقتها، وقد استمتعنا برفقتهم كذلك!

المحطة الثانية

قررنا في محطتنا الثانية أن ننهي يومنا في أوساكا بشكل رائع.

صعدنا إلى أعلى مبنى أوميدا سكاي، وتحديداً إلى شرفته العلوية التي تعتبر مرصداً يوفر مشهداً بزاوية 360 درجة، حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة.

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