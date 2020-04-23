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هولندا

شاهد: لص يقتحم متحفا ويسرق لوحة ثمينة لفان جوخ

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: لص يقتحم متحفا ويسرق لوحة ثمينة لفان جوخ
حقوق النشر  AFP
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أظهرت لقطات كاميرا أمنية نشرتها الشرطة الهولندية وتم بثها في برنامج تلفزيوني، كيف تمكن لص من تكسير الأبواب الزجاجية لمتحف سينجر لارين بمطرقة، خلال فترة إغلاق المتحف بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، يوم 30 مارس/آذار وسرقة لوحة ثمينة للفنان العالمي المعروف فينسينت فان جوخ

و اللوحة الزيتية بعنوان " حديقة القديس في نوينين في ربيع 1884" ومقاسها 25 × 57 سم، ويظهر فيها شخصً واقف في حديقة محاطة بالأشجار وبرج الكنيسة في الخلفية.

وتعود اللوحة للوقت الذي عاد فيه فان جوخ إلى عائلته في منطقة ريفية في هولندا.

الجدير بالذكر أن لوحات فان جوخ نادرا ما تعرض للبيع. وتأمل الشرطة في أن يساعد نشر اللقطات المصورة في تعقب اللص.