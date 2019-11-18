إيران تندد بالدعم الذي أظهرته الولايات المتحدة "لمثيري الشغب"

نددت إيران بالدعم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة "لمثيري الشغب" وذلك بعد يومين من تظاهرات عنيفة في عدد من المدن في الجمهورية الإسلامية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

ونددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ"التصريحات التدخلية" الأمريكية في بيان صادر في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد، رداً على موقف لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر السبت، قال فيه إن واشنطن تدعم "الشعب الإيراني".

وكتب "كما قلت للشعب الإيراني قبل نحو عام ونصف العام: الولايات المتحدة معكم".

وقتل شخصان على الأقل، مدني وشرطي، منذ مساء الجمعة في إيران عند اندلاع تظاهرات عنيفة في عدة مدن في البلاد بعد ساعات من الإعلان عن رفع كبير لسعر الوقود.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 ليتراً من البنزين يتمّ شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أيّ مشترياتٍ إضافيّة 30 ألف ريال للّتر.وسيستفيد ستّون مليون إيراني هم الأكثر حاجة، من عائدات هذا القرار.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنه يدعم "الشعب الايراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقوده".

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الاعلام في البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة "تدين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات"، منددةً بتجاوزات نظام "تخلى عن شعبه".

ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقف عشرات الأشخاص، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإيرانية.

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