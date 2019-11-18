رئيس البرلمان نبيه برّي: لبنان يغرق كسفينة "تايتانيك"

وصف نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني يوم الاثنين لبنان بسفينة تغرق تدريجيا وبالكامل. ويؤكد هذا التشبيه عمق الأزمة في بلد يعوقه الجمود السياسي ويواجه أسوأ التوترات الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله لزواره إن لبنان يشبه سفينة "تغرق شيئا فشيئا". كما نقلت صحيفة النهار عنه تشبيه للبنان بالسفينة تايتانيك.

وقال بري، حليف حزب الله، إن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة "مجمدة بالكامل" وتنتظر التطورات في أي لحظة، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية.

وسيتم إعادة فتح البنوك اللبنانية الثلاثاء المقبل بعدما أنهى الموظفون إضرابًا لمدة أسبوع بسبب المخاوف الأمنية التي طرحها العملاء الذين احتجوا وطالبوا بعدم وضع حدود على سحب أموالهم في مختلف الفروع.

وتغرق لبنان في مواجهة الدين العام الهائل والركود الاقتصادي، وهو ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة قبل شهر، مما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة في 29 أكتوبر - تشرين الأول.

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