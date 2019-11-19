نتنياهو وغانتس يعقدان لقاء الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة الإسرائيلية

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء عشية انتهاء المهلة المحددة للثاني لتشكيل حكومة، حسب ما أفادت مصادر حزبيهما.

وكان حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة غانتس تعادلا تقريبا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي. لكن أيا منهما لم يتمكن من إيجاد حلفاء يتيحون الحصول على غالبية 61 مقعدا في البرلمان لتشكيل حكومة.

وبعد أن فشل نتنياهو في البداية في جمع الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة، كلف الرئيس رؤوفن ريفلن في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر قائد الأركان السابق بيني غانتس مهمة السعي لإيجاد تحالف يتيح له الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان.

وأعطي غانتس مهلة 28 يوما للنجاح في مهمته وهي تنتهي منتصف ليلة الأربعاء.

وتكثفت اللقاءات بين ممثلي الأحزاب الإسرائيلية سعيا للتوصل إلى تحالف يبعد شبح إجراء انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

ويسعى كل من غانتس ونتانياهو إلى كسب ود افيغدور ليبرمان الذي نال ثمانية مقاعد تتيح ترجيح الكفة لأي منهما.

والتقى الإثنان بالفعل كل على حدة بليبرمان الثلاثاء دون تسرب معلومات عما جرى خلال اللقاءين.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن فريقي التفاوض لليكود وأبيض أزرق إلتقيا بعيدا عن الأضواء الثلاثاء من دون إيضاح حول نتيجة هذا اللقاء.

وأفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي الذي يرغب بحكومة اتحاد وطني، أن ريفلين التقى الثلاثاء نتانياهو على أن يلتقي غانتس مساء.

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