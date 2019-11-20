كلاب تقتل امرأة حاملا أثناء تنزهها في غابة شمال فرنسا

قتلت كلاب امرأة حاملا في غابة شمال فرنسا خلال قيامها بنزهة مع كلبها، في منطقة وفدت إليها للسكن قبل أشهر، وتزامن وقوع الهجوم مع مشاركة كلاب عدة في عملية صيد.

وعثر على جثة الفتاة البالغة من العمر 29 سنة في مدينة فيلي كوتريه. وقال المحققون إن الوفاة ناجمة عن عضات عدة للكلاب على مستوى الرأس والأعضاء.

وقامت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق في عملية قتل، وأجرت في هذا الإطاراختبارات على أكثر من تسعين كلبا في المنطقة، في محاولة لمعرفة أي منها كان متورطا في الهجوم.

وخضع خمسة كلاب أيضا تعود إلى الضحية إلى الاختبارات، وكانت صاحبتهن مولعة بتربيتهن. وأظهر التشريح الطبي أن المرأة عانت من عضات الكلاب على مستوى الرأس والأعضاء والجسم.

وبحسب النيابة العمومية فإن المرأة اتصلت هاتفيا بزوجها، لتخبره بأن مجموعة من الكلاب تستعد لمهاجمتها، ولكنه وصل إليها بعد فوات الأوان، وقد عثر على جثتها بعد استعانته بصدى عواء كلابها الحزين.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن مجموعة الكلاب التي وجدت في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، كانت تشارك في صيد الايائل.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

قطيع كلاب يخطف رضيعا من سريره والأب يصارع لانقاذه

كلب يقتل طفلا رضيعا في ألمانيا