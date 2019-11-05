القضاء الأيرلندي يحكم على صبييْن بالسجن في جريمة قتل مراهقة هزّت البلاد

حكم القضاء الأيرلندي على مراهق بالسجن المؤبد وعلى زميله بالسجن مدّة 15 عاماً، بعد إدانتهما بقتل طفلة استدرجاها إلى منزل مهجور، حيث قاما بضربها والاعتداء عليها جنسياً في قضية أثارت موجة سخط عارمة في أوساط الإيرلنديين.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قاضي المحكمة الجنائية المركزية في مدينة دبلن، أصدر، اليوم الثلاثاء، حكما على المراهق الأول بالسجن المؤبد، مع إعادة النظر في الحكم بعد 12 عاماً، كما أصدر حكماً آخر على المراهق الثاني بالسجن مدّة 15 عاماً، مع إعادة النظر في الحكم بعد ثماني سنوات من صدوره.

وكان المراهقان في الـ13 من العمر عندما أقدما على قتل الفتاة آنا كريغل (14 عاماً) في منزل مهجور بضاحية لوكان في مدينة دبلن في شهر أيار/مايو من العام 2018، وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى صغر سن المدانين لم تتم تسميتهما بل تمت الإشارة إليهما باسم "الفتى أ" و"الفتى ب".

ويعدَ المراهقان المدانان اللذان يبلغ عمر الواحد منهما حالياً 15 عاماً، أصغر الأشخاص الذين تتم إدانتهم بجريمة قتل في التاريخ الأيرلندي، إذ كانت هيئة المحلفين أكدت بالإجماع في شهر حزيران/يونيو قبل الماضي أن الصبيين مذنبان، وذلك بعد محاكمة استمرت مدّة سبعة أسابيع، غير أن القاضي بول مكديرموت أجّل النطق بالحكم إلى هذا الأسبوع مراعاة للإجراءات المتعلقة بالاختبارات النفسية للصبيين.

عبر مغردون على تويتر عن تعاطفهم مع أهل الضحية

وقال القاضي بعد نطقه بالحكم: إن المدانَين يمكنهما الحصول على الحرية في وقت لا يزالان يتمتعان بالشباب، وأضاف موجهاً كلامه للصبيين: "هذا الأمر يعتمد على سلوكك وتصرفاتك أثناء مدة احتجازك"، في إشارة إلى أنه في حال كانا منضبطين وأبديا ندماً حقيقياً على فعلتهما واستوفيا شروط تخفيف الحكم، فسيطلق سراح الأول بعد 12 عاماً والثاني بعد 8 أعوام.

وتابع القاضي حديثه الموجّه للصبيين قائلاً: "سيتعين عليكما تحمّل الشعور بالذنب والعار بقية حياتكما، فأنتما على أقل تقدير ستتاح لكما الفرصة لإعادة بناء حياتكما بطريقة إيجابية، فهل ستستثمراها؟ لديكما فرصة لمستقبل أفضل".

وأضاف القاضي: "إن حياة الضحية آنا كانت تنطوي على أهمية قصوى (بالنسبة لها ولعائلتها وأصدقائها)، وهي التي عُرفت بحيويتها ومرحها وخيالها وحبّها ورقصها والموسيقى التي كانت تعزفها"، وفق ما جاء في الصحيفة.

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