ليبرمان يرفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتانياهو أو غانتس

أعلن وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء رفضه الانضمام لأي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو او رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية "الفشل في تشكيل حكومة موحدة".

وقال ليبرمان إن "غانتس لم يكن مستعدا لأن يقبل إقتراح رئيس الحكومة في التناوب ونتانياهو كان يماطل بالتمسك بالأحزاب المتدينة"، وأضاف "أرفض تشكيل حكومة إئتلافية مصغرة بدعم من القائمة العربية المشتركة المناهضة للصهيونية".

وبعدما وصف القائمة العربية بأنها "طابور خامس"، قال ليبرمان "أرفض حكومة إئتلافية مع الاحزاب المتدينة المتشددة لأن الأحزاب المتدينة غير صهيونية"، مؤكدا "نصر على إقامة حكومة موحدة لأن امامنا تحديين، هما تحد امني وتحد اقتصادي".

تبادل للاتهامات

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس اللوم بشأن محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لزعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وأمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس عدة ساعات لإبرام اتفاق ائتلافي أو ستقترب البلاد من خوض انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

ووصل نتانياهو وخصمه غانتس إلى طريق مسدود عقب انتخابات أيلول/سبتمبر، بعد فشلهما في الحصول على أصوات الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.

وكان لدى نتانياهو الذي يحتمل أن توجه له تهما تتعلق بالفساد، 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. ومنح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بيني غانتس مهلة مماثلة تنتهي قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس بقليل.

ويجري الخصمان محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة مع حزب إسرائيل بيتنا القومي الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

وفي حال انضم ليبرمان إلى هذه الحكومة، سيتناوب نتانياهو وغانتس على منصب رئاسة الوزراء.

ونشر كل من الرجلين عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء ما يشي بانهيار المحادثات وتبادلا اللوم.

وكتب نتانياهو "لسوء الحظ، رفض بيني غانتس خلال اجتماعنا الليلة الماضية قبول الشروط التي وضعها أفيغدور ليبرمان وقبول أن أكون بصفتي رئيسا للوزراء، الأول في التناوب".

أما غانتس فاتهم نتانياهو بالتعنت. وكتب "يرفض بنيامين نتانياهو الوحدة ويبذل قصارى جهده لجرنا إلى انتخابات للمرة الثالثة".

ومع اقتراب الموعد النهائي، تعهد غانتس بمواصلة السعي لإبرام صفقة ما.

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