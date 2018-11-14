ليبرمان يستقيل ويصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه "استسلام للإرهاب"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته بعد حالة من الغموض والارتباك تسبب بها الخبر. وقال في كلمة تلفزيونية على الهواء مباشرة إن حزبه سيخرج من الحكومة الإسرائيلية نتيجة لاستقالته.

ليبرمان وصف في قراره الذي سيكون ساريا بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية يوم الثلاثاء ووافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه "استسلام للإرهاب".