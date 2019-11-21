الإمارات تحرك أساطيلها لشفط مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع

تهاطلت الامطار بغزارة يوم الأربعاء على بعض المناطق شمال الإمارات العربية، حيث تعطلت حركة المرور في أم القيوين وفي الشارقة، بينما انهارت أسقف في عجمان واقتلعت أشجار في رأس الخيمة، بحسب موقع خليج تايمز للانترنت.

وتسببت مياه الأمطار أيضا في أكثر من ثمانين حادث صغير في الشارقة بحسب الموقع المذكور، إذ اقتلعت أسقف منازل قديمة في منطقة مصلى بفعل قوة الرياح.

وفي غياب قنوات تصريف المياه، كان عمال الطوارئ على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتخلص من المياه، التي اجتاحت الطرقات ومستودعات السيارات ومناطق عامة أخرى.

وبحسب مسؤول في بلدية الشارقة فإنه تم توزيع 80 شاحنة و160 وحدة ضخ متنقلة في مختلف أنحاء المدينة، وتم التحرك بالقدر ذاته في مناطق أخرى من الإمارات.

أمطار غزيرة في الإمارات أمطار غزيرة في #الامارات #UAE 🇦🇪 الأحد 06 أكتوبر 2019 Publiée par ‎طقس تونس اليوم‎ sur Dimanche 6 octobre 2019

وأشار موقع خليج تايمز إلى أنه تم إفراغ كميات هائلة من أمياه الأمطار من الشوارع بكميات قدرت بنحو ما يزيد عن مليون وسبعمائة الف غالون، تجند لها حوالي 550 عنصرا من فرق الطوارئ في رأس الخيمة.

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