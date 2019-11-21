شاهد: إنقاذ حياة مسافر بشفط بوله ونفثه في كوب أثناء رحلة جوية

تمكن طبيبان من إنقاذ حياة مسافر طاعن في السن ، عندما قاما بامتصاص بوله ونفثه في كوب، وجرى ذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الصينية، أثناء رحلة جوية من مطار مدينة غوانجزهو الصينية باتجاه مطار نيويورك.

وكان المسافر العجوز شعر بألم ولم يكن قادرا على التبول، ومن حسن الصدف أنه كان يوجد طبيبان صينيان على متن الرحلة ذاتها، فتدخلا على الفور ليعالجا الرجل المريض.

كانت الرحلة من الصين إلى الولايات المتحدة تستغرق ست ساعات، وكانت في مثانة الرجل حوالي ألف مليمتر من البول، وربما كان يعاني من تمزق.

وبما أن التجهيزات الطبية لم تكن متوفرة على متن الطائرة، قام الطبيبان بعملية شفط عن طريق الفم، مستعملين أنبوب قناع الأكسيجين وإبرة طبية وشريطا لاصقا وكوبا، واستغرقت العملية 37 دقيقة.

وفي ختام العملية قال الطبيبان إن همهما كان إنقاذ حياة الرجل، لأن ذلك من واجبهما. وعندما وصلت الطائرة إلى نيويورك نقل الرجل إلى مستشفى محلي، من أجل تلقي علاج أدق.

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