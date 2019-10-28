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الصين

شاهد: طبيبة متقاعدة تنجب بعمر 67 عاما لتصبح أكبر أم في الصين

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
شاهد: طبيبة متقاعدة تنجب بعمر 67 عاما لتصبح أكبر أم في الصين
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أنجبت تيان وهي طبيبة متقاعدة تبلغ من العمر 67 عاما رضيعة في مستشفى زاوجانغ في مقاطعة شاندونغ يوم الجمعة.

وبحسب ما أعلنه التلفزيون الصيني الرسمي، أصبحت تيان أكبر أم في الصين تحمل وتنجب طبيعيا.

وقالت متحدثة باسم المستشفى إن تيان حملت بشكل طبيعي مستخدمة معرفتها الطبية لإدارة علاجات الخصوبة الصينية التقليدية.

تم توليد الرضيعة عبر عملية قيصرية حيث بلغ وزنها 2.56 كيلوغرام عند الولادة، وقال ليو وينتشنغ، الطبيب المسؤول عن الولادة: " لقد كنا محظوظين للغاية، نظرا لتقدم عمر الأم وحدوث مجموعة متنوعة من المضاعفات."

وأضاف الطبيب: " خلال العملية القيصرية وجدنا أن مبايض تيان لم تتقلص نتيجة للعمر، بل كانت أشبه بمبايض امرأة في الأربعين مما يفسر كيف حدث الحمل الطبيعي".

وتم نقل الأم والرضيعة إلى وحدة العناية المركزة مباشرة بعد الولادة وعادت المؤشرات الحيوية لطبيعتها لكلاهما يوم الإثنين بحسب مصادر من المستشفى.

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