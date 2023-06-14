وفاة فتاة في ال11 على متن رحلة متجهة من اسطنبول لنيويورك

بقلم: يورونيوز

نظرًا للقوانين التي تتعلق بالخصوصية، لم تتمكن الخطوط الجوية التركية من تقديم معلومات حول جنسية الطفلة.

في حادثة مؤسفة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا يوم الأحد، بعد أن فقدت وعيها على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية أقلعت من اسطنبول باتجاه نيويورك قبل أن تضطر للهبوط بشكل اضطراري في المجر.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طبيب كان من بين المسافرين ومحاولات مقدمي الخدمات الطبية في مطار بودابست لإنفاذها، لم تصمد الفتاة وتوفيت على الفور.

وذكرت الخطوط الجوية التركية في بيان أصدرته، أن الطفلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بوعكة صحية مفاجئة أثناء الرحلة رقم "تي كي 003" التابعة لها والمتجهة إلى الولايات المتحدة.

وفور إصابة الفتاة بالعارض الصحي، سألت إحدى المضيفات الركاب إن كان من بينهم طبيب ليتقدم للمساعدة بينما كان الطاقم يستعد للهبوط الاضطراري في مطار "بودابست فرانز ليست الدولي".

وذكر متحدث باسم المطار، أن أحد العاملين في الخدمات الطبية فعل كل ما بوسعه لإنقاذ حياة الفتاة، قائلا "على الرغم من التدخل السريع والمهني، للأسف، لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها".

وبقي أقارب الفتاة في بودابست، بينما استأنفت الرحلة مسارها المخطط له بعد عدة ساعات.

ونظرًا للقوانين التي تتعلق بالخصوصية، لم تتمكن الخطوط الجوية التركية من تقديم معلومات حول جنسية الطفلة.