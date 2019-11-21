شاهد: مقتل 5 أشخاص في انفجار معمل للألعاب النارية

أكدت فرق الحماية المدنية في إيطاليا مقتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمنطقة صقلية. وأوضحت رجال الحماية المدنية إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح رجال الإطفاء والشرطة أن زوجة مالك المصنع الذي يقع في بلدة برشيلونا بوزو دي غوتو بصقلية، والتي تبلغ من العمر 71 عاما كانت من بين الضحايا، كما أن نجل مالك المصنع نقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وحسب التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة، فربما وقع الانفجار في مستودع المعمل عن طريق الخطأ نتيجة استخدام بعض معدات التلحيم.

وسبق وأن ناقشت السلطات الإيطالية مسألة إجراءات السلامة في مستودعات الألعاب النارية في البلاد منذ فترة طويلة حيث كثيرا، ما تشرف العائلات على إدارة هذا النوع من المصانع. رابطة المستهلكين في إيطاليا أحصت مقتل 68 شخصا في انفجارات بشركات الألعاب النارية منذ العام 2000.

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