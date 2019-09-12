شاهد: سلسلة انفجارات في مستودع للجيش التركي شمال قبرص

دوّت سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة شمالي جزيرة قبرص، الليلة الماضية، إثر نشوب حريق في منطقة عسكرية بالقرب من مدينة كارينيا، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة.

وذكر وزير خارجية قبرص التركية، كورديت أوزيرساي، على صفحته على فيسبوك أن المنطقة أُغلقت مع تواصل الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي مدينة كارينيا الساحلية.

وأكدت وزارة الدفاع في القسم التركي من الجزيرة أن الحريق تمّ السيطرة عليه، لافتة إلى أنه لم يتّضح بعد سبب الانفجار الأول الذي وقع عند الساعة الواحدة والنصف صباحًا، بالتوقيت المحلي، مضيفة أن فرق التحقيق بدأت عملها بعد السيطرة على الحرائق مباشرة.

وأكد شهود عيان في قرية أرابكوي الواقعة على بعد نحو 12 كيلومتراً شرقي كرينيا أن أهالي القرية فرّوا عند سماعهم دوي الإنفجارات كإجراء احترازي، لكنّهم ما لبثوا أن عادوا إلى ديارهم بعد أن أُخمدت النيران في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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