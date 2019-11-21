شاهد: دخان الحرائق يملأ سماء العاصمة الأسترالية لليوم الثالث على التوالي

نجحت عناصر فرق المطافئ الأسترالية في إخماد 200 حريق عبر أنحاء البلاد اليوم الخميس، وأعلنت السلطات حالة الانذار في المستوى الأحمر في أنحاء من مقاطعة فيكتوريا، وفي العاصمة سيدني من مقاطعة نيوساوث ويلز، تلبدت سماء المنطقة لليوم الثالث على التوالي بدخان كثيف بسبب دخان الحرائق.

وفي فيكتوريا يتوقع أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها حتى مستوى 40 درجة، وقد حذرت السلطات الناس في المناطق المعرضة لخطر محدق، بأن يستعدوا للجلاء عن تلك المناطق.

وتعد سيدني أكثر المدن الأسترالية اكتظاظا بالسكان، إذ يقطنها حوالي 5 مليون نسمة، وقد دعا مسؤولو الصحة المصابين بأمراض القلب وأمراض التنفس خاصة إلى البقاء داخل منازلهم، في وقت بلغ مستوى دخان الحرائق مستويات خطيرة. وتشهد أستراليا موجة الحرائق بسبب حالة الجفاف المستمرة منذ ثلاث سنوات.

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