أستراليا: إلغاء الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات بسبب الحرائق

أعلن المنظمون عن إلغاء الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات في أستراليا بسبب الحرائق الكبيرة التي نشبت بالقرب من كوفس هاربور في ولاية نيو ساوث ويلز حيث تقام المنافسات. وتمّ في مرحلة أولى تقليص مسار السباق قبل أن يتمّ إلغاؤه بشكل نهائي، علما بأنه كان مقررا من الخميس إلى الأحد المقبلين في وقت تكافح البلاد من أجل احتواء نيران كثيفة أدت حتى الآن إلى وفاة ثلاثة أشخاص.

وأعلن رئيس رالي أستراليا أندرو بابدوبولوس في بيان رسمي: "لم يكن منطقيا تنظيم السباق لأنّ الشق المتعلق بتأمين سلامة الأشخاص المشاركين في فعاليات هذا السباق وأفراد المجتمع أهم بكثير من إقامته". وتابع: "تفكيرنا يتجه إلى سكان ولاية نيو ساوث ويلز ولا سيما العائلات التي فقدت أشخاصا أعزاء، أعمالهم وبيوتهم بسبب الحرائق في شمال البلاد. نشكر جميع أنصار سباقات الرالي لدعمهم وتفهمهم".

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وأدى هذا القرار إلى تتويج شركة هيونداي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها ببطولة الصانعين بفضل تقدمها على تويوتا بفارق 18 نقطة. وكان السائق الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم السابق شارك في ست مراحل من بطولة العالم للراليات للصانع الكوري خلال عام 2019

رويترز

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وأكد رئيس "هيونداي موتورسبورت" أندريا أدامو بأنّ ما تحقق هو "ثمرة جهود سنوات عديدة من العمل الدؤوب من قبل الجميع في شركة هيونداي موتور سبورت"، وأضاف: "شهد الموسم الحالي تنافسا كبيرا وكنا نأمل في البقاء في المنافسة على اللقب حتى النهاية، لكننا فخورون بكل ما تحقق على الصعيد الفردي من سائقي الفريق ما يجعل الفوز جماعيا".

رويترز

وكان السائق الإستوني أوت تاناك (على متن تويوتا) توّج بطلا للعالم للمرة الأولى في مسيرته في نهاية سباق برشلونة قبل ثلاثة أسابيع ليصبح بالتالي أول سائق غير فرنسي يتوج بطلا للعالم منذ العام 2003، بعد هيمنة سيباستيان لوب على لقب البطولة بين 2004 و2012، وبعده سيباستيان أوجييه الذي توج باللقب بين العامين 2013 و2018. وأعلن تاناك بعد تتويجه بأيام قليلة انتقاله من تويوتا إلى هيونداي.

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