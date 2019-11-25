سفينة شحن تجنح قبالة رومانيا والسلطات تعمل لإنقاذ 14 ألف رأس غنم

يواصل عمّال الإغاثة عمليات إنقاذ أكثر من 14 ألف رأس غنم كانت محمّلة على متن سفينة شحن، انقلبت، يوم أمس الأحد، في عرض البحر الأسود قبالة الشواطئ الرومانية.

وأوضحت السلطات الرومانية أن سفينة الشحن "كوين هند"، التي ترفع علم مجموعة جزر بالاو في المحيط الهادي، انقلبت بعد أن أبحرت من ميناء ميديا الروماني، باتجاه الموانئ السعودية.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الطوارئ في رومانيا، إيسو كونستانتسا" لـ"يورونيوز": "لقد تمّ إنقاذ كافة أفراد الطاقم المؤلف من 20 سورياً ولبناني واحد".

وأضافت كونستانتسا في تصريحها عبر الهاتف أن "تم إنقاذ 32 رأس غنم"، وقالت "لا زالت عملية الإنقاذ مستمرة ونأمل في أنّ تكون الأغنام في السفينة على قيد الحياة"، وأكدت على أن "إعادة السفينة إلى موقعها" ستستمر طوال اليوم الاثنين، لافتة إلى أن "هناك ثلاث سفن تحاول المساعدة في إعادة السفينة إلى مسارها".

وتعد رومانيا ثالث أكبر مربي للأغنام في الاتحاد الأوروبي، حيث تنقل الكثير من مواشيها إلى دول في الشرق الأوسط، وقد تعرّضت هذه التجارة باستخدام السفن لانتقادات شديدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل عنابر السفن صيفاً، لدرجة أن النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان باتوا يطلقون على تلك السفن تسمية "سفن الموت".

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