إجراءات تأديبية في حق رومانيا عقب هتافات عنصرية

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ("ويفا") الجمعة فتح إجراءات تأديبية بحق الإتحاد الروماني للعبة على خلفية "سلوك عنصري" لجماهيره خلال المباراة أمام السويد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين كان المهاجم السويدي ألكسندر اسحق عرضة لهتافات عنصرية.

وأوقف الحكم المباراة التي انتهت بفوز السويد 2-صفر وبلوغها نهائيات كأس أوروبا 2020، لفترة قصيرة بسبب هتافات عنصرية أطلقتها الجماهير الرومانية.

وأشار "ويفا" في بيان الجمعة إلى أنه "بعد التحقيق، فُتح إجراء تأديبي" من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد، موضحا أن القرار النهائي سيصدر في 12 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، عاقب الاتحاد الأوروبي بلغاريا بإجبارها على خوض مباراتين خلف أبواب موصدة واحدة منهما مع وقف التنفيذ،

وذلك بعد أن وجهت الجماهير البلغارية هتافات عنصرية إلى لاعبي إنجلترا خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في 14 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، الأمر الذي أثار موجة غضب وردود فعل سلبية في بريطانيا.