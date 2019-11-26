في أية دولة أوروبية يعمل الفرد سنوات أكثر؟

أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها مديرية "يوروستات" المنبثقة عن المفوضية الأوروبية أن معدل سنوات العمل المتوقعة للرجال، في الاتحاد الأوروبي، بلغ 38.6 أعوام، بينما بلغ المعدل للنساء 33.7 سنوات.

وبناء على دراسة أجريت على ساعات العمل التي أنجزت في عام 2018، يمكن القول إن المعدّل العام لسنوات العمل المتوقعة لكل مواطن أوروبي بلغ 36.2 سنة خلال حياته، بزيادة بلغت 0.3 عن العام الماضي.

وتضيف "يوروستات" أن المعدلات الواردة أعلاه يجوز تطبيقها، نظرياً، على المواطن الأوروبي الذي يبلغ 15 عاماً من العمر والذي من المنتظر أن يدخل في سوق العمل، ولكن المعدل يختلف من دولة أوروبية إلى أخرى.

بشكل عام، بدت سنوات العمل في بلاد الشمال أكثر من الجنوب.

أمّا بالنسبة إلى التغيير السنوي في المعدل العام النهائي لسنوات العمل، فهو يعود لتغيّر إجمالي ساعات العمل في الدول خلال العام المذكور. بالنظر إلى 2018، تشير الإحصائيات إلى أنه شهد زيادة في أوقات العمل بلغ معدله 0.3 سنوات عن 2017 و3.3 سنوات عن العام 2000.

ما هي الدول الأوروبية حيث يعمل الفرد أكثر؟

أيسلندا: بلغ المعدل العام لسنوات العمل المتوقعة في أيسلندا 46.3 أعوام. سويسرا: جاءت في المركز الثاني بمعدل 42.7 أعوام السويد: 41.9 هولندا: 40.5 الدنمارك: 39.9 النرويج: 39.6 المملكة المتحدة: 39.2 إستونيا: 39 ألمانيا: 38.7 فنلندا: 38.6 البرتغال: 38 النمسا: 37.5 قبرص: 37.1 أيرلندا: 37 لاتفيا: 36.7 ليتوانيا: 36.7 تشيكيا: 36.3 المعدل العام في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين لسنوات العمل المتوقعة للرجال والنساء: 36.2 سلوفينيا: 36.1 مالطا: 35.9 فرنسا: 35.4 إسبانيا: 35.2 المجر: 34.1 سلوفاكيا: 34.1 دوقية اللُكسمبورغ: 33.5 بولندا: 33.5 رومانيا: 33.5 صربيا: 33.3 بلجيكا: 33.2 بلغاريا: 33.1 اليونان: 32.9 كرواتيا: 32.4 الجبل الأسود: 32 إيطاليا: 31.8 تركيا: 29.4