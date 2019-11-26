شاهد: أحذية نسائية بطلاء أحمر تتوسط ساحة في بروكسل لأجل مناهضة العنف ضد المرأة

وسط إحدى ساحات العاصمة البلجيكية بروكسل، نظم عرض عشرات الأحذية النسائية بطلاء أحمر، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة، ويرمز اللون الأحمر إلى النساء اللاتي فقدن حياتهم جراء تعرضهن للعنف. وتأمل صاحبة العرض الفنانة المكسيكية أينا شوفيت أن يرفع العرض من درجة الوعي، من أجل مكافحة العنف الذي يستهدف المرأة. وكان مشروع شوفيت للأحذية بدأ سنة 2009 في مدينة سيوداد خوارز المكسيكية، بغرض زيادة وعي الناس بعدد النساء والبنات اللاتي فقدن في المدينة. ومنذ ذلك الوقت نقل العرض إلى مواقع أخرى، حيث وقع تنظيمه عبر أنحاء المكسيك والولايات المتحدة وأوروبا.
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