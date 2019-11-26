الحريري يقول إنه لا يريد رئاسة الوزراء

قال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت سعد الحريري اليوم الثلاثاء إنه متمسك بعد الرغبة في ترأس الحكومة القادمة على عكس ما يروج له البعض، بحسب وصفه.

وأكد الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا، بل أحد آخر" لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية".

كذلك أعرب الحريري عن أمله في أن يبادر الرئيس ميشال عون وبشكل فوري "للدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة".

وشدد الحريري على رغبته في أن تُشكل حكومة من الأخصائيين والتي يراها حلاً وحيداً ومخرجاً للبنان من أزمته الاقتصادية الحالية.

وقدم الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية نهاية الشهر الماضي في أعقاب الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد وتغيير عناصر الطبقة الحاكمة في البلاد.

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