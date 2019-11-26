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مالي

مقتل 13 عسكرياً فرنسياً في حادث تصادم مروحيتين بمالي

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
مروحية فرنسية تهبط في نداكي، مالي- أرشيف رويترز
مروحية فرنسية تهبط في نداكي، مالي- أرشيف رويترز
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قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان في مالي في حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد متشددين ، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

وتعد هذه أكبر خسارة للقوات الفرنسية في المنطقة الساحل الإفريقي منذ التدخل الفرنسي عام 2013.

وتنشر فرنسا أكثر من 4500 جندي في إطار عملية أطلقتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وانتشرت أعمال العنف التي يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة و"الدولة الإسلامية" في السنوات الأخيرة بالمنطقة.

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