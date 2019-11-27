وقع انفجار في وقت مبكر من الأربعاء في مصنع للمواد البتروكيميائية في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسببا باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس".

ويظهر في تسجيلات فيديو وصور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار كبير. وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته لوكالة فرانس برس "استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وأبوابا إنتزعت من أماكنها".

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو أقرباءه "صدموا وشعروا بالخوف".

وقال القاضي المحلي جيف برانيك للموقع الإخباري "كي إف دي إم نيوز" إنه لم يسجل سقوط أي جريح.

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومترا عن هيوستن إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

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